Джейден Макдэниэлс («Миннесота») вернулся в строй после воспаления коленного сустава

Джейден Макдэниэлс завершил реабилитацию.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс не играл с 25 марта из-за воспаления левого коленного сустава. Игрок вернулся в строй в матче с «Орландо» (120:132).

Макдэниэлс провел 19,3 минуты на площадке и набрал 18 очков.

В нынешнем сезоне в его активе 14,8 очка, 4,2 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата за 31,7 минуты в среднем в 72 матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
