Никола Йокич оформил свой 34-й трипл-дабл в сезоне (14+16+10) в победной игре с «Мемфисом»
Никола Йокич привел «Денвер» к 10-й победе подряд.
У «Наггетс» самая длительная текущая победная серия в лиге – 10 матчей подряд. Очередного успеха команда добилась в игре с «Мемфисом» – 136:119.
Центровой Никола Йокич провел 31 минуту на площадке и оформил 34-й в сезоне трипл-дабл. В его активе 14 очков (5 из 8 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 16 подборов, 10 передач и 2 перехвата.
Разыгрывающий Джамал Мюррэй добавил 26 очков (8 из 17 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 7 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
24 комментария
В 64 матчах - 34 трипл даблов, будучи Центром. Феноменально конечно.
В 64 матчах - 34 трипл даблов, будучи Центром. Феноменально конечно.
Ну хз. Дабл-даблы проще всего делать как раз центровым.
В 64 матчах - 34 трипл даблов, будучи Центром. Феноменально конечно.
Для центра 10 очков и 10 подборов это как раз обычная норма жизни, но его умение видеть и пасовать, вот что действительно феноменально.
Расти в 2016/2017 получил МВП, побил рекорд Оскара, проведя 81 игру и сделав 42 трипла, что значит 51.8% игр заканчивались триплом. У Николая сейчас 34/64 и это 53.1%
не успеет 200 сделать в этом сезоне
не успеет 200 сделать в этом сезоне
200+100+100? Ну да, играли бы с Вашингтоном - были бы шансы
200+100+100? Ну да, играли бы с Вашингтоном - были бы шансы
нет, 200 трипл-даблов за карьеру. сейчас 197, а осталось 2 игры. правда, там соперники - огонь, не факт, что вообще будет играть, чтоб поберечь себя
Йокич то понятно. Там Джерико Симс первый в карьере трипл сделал)
