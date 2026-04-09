Тим Бонтемпс: «Ирония в том, что позиция во главе «Чикаго» может стать очень привлекательной с учетом их ситуации»

Репортер Тим Бонтемпс позитивно оценивает активы «Буллз».

«Чикаго » отправил в отставку верхушку своего фронт-офиса в департаменте баскетбольных операций. Клуб покинули вице-президент Артурас Карнишовас и генеральный менеджер Марк Эверсли.

Репортер ESPN Тим Бонтемпс считает, что освободившиеся позиции предоставят преемникам отличные стартовые условия.

«Ирония в том, что позиция во главе «Чикаго» может стать очень привлекательной с учетом их ситуации.

У них драфт-пик «Блэйзерс», который перейдет, если те выйдут в плей-офф. Так что может быть 15-16-й выбор на очень сильном драфте. У них самих шанс на 1-е место или минимум 10-е. То есть могут быть 2 пика.

Матас Бузелис интригует. Нет плохих контрактов. Все действительно готово к работе.

Честно говоря, решение принято вовремя, потому что есть возможность для новых лиц начать с нуля и собрать весьма конкурентную команду», – заключил репортер.