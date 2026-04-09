«Чувствовал себя комфортно на площадке». Кейд Каннингем оформил дабл-дабл в первом матче после реабилитации
Кейд Каннингем успешно вернулся в состав «Детройта».
Кейд Каннингем не играл с 19 марта из-за коллапса легкого. Разыгрывающий «Детройта» вернулся на площадку в матче с «Милуоки» (137:111).
Защитник оформил дабл-дабл – 13 очков и 10 передач за 26 минут.
«Чувствовал себя действительно хорошо на площадке. Надо поблагодарить медиков и тренеров, они привели меня в форму, было комфортно на протяжении всех минут на паркете», – заключил Каннингем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вернулся, но до 65 игр не доберёт, обидненько
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем