«Чувствовал себя комфортно на площадке». Кейд Каннингем оформил дабл-дабл в первом матче после реабилитации

Кейд Каннингем успешно вернулся в состав «Детройта».

Кейд Каннингем не играл с 19 марта из-за коллапса легкого. Разыгрывающий «Детройта » вернулся на площадку в матче с «Милуоки » (137:111).

Защитник оформил дабл-дабл – 13 очков и 10 передач за 26 минут.

«Чувствовал себя действительно хорошо на площадке. Надо поблагодарить медиков и тренеров, они привели меня в форму, было комфортно на протяжении всех минут на паркете», – заключил Каннингем.