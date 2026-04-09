НБА исследует фол «Кингз» на Сете Карри в клатче на предмет «танкинга». В клубе говорят об ошибке тренера
«Сакраменто» привлек внимание НБА сомнительной тактикой.
Даг Макдермотт сфолил на Сете Карри за 3 с небольшим минуты до конца матча «Кингз» против «Голден Стэйт», отправив снайпера на линию штрафных. Ситуация случилась при лидерстве «Сакраменто». Клуб проиграл матч в итоге (105:110).
Инцидент, по сообщению Шэмса Чарании, привлек внимание офиса НБА, активно занимающегося проблемой «танкинга». Лига исследует этот эпизод.
В клубе объясняют момент ошибкой тренера. Даг Кристи не хотел терять тайм-аут перед последними 3 минутами и упустил, что соперник уже находится в бонусе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
они вместо того, чтобы спокойно сидеть на последнем месте, выиграли 9 из последних 22 матчей и упали на 5е место с конца, у остальных танков всего по 3-4 победы на этом отрезке и то только потому что друг с другом периодически приходилось играть, только в край обнаглевший Вашингтон 1 раз выиграл, но его мы в танкинге подозревать не будем