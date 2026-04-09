НБА исследует фол «Кингз» на Сете Карри в клатче на предмет «танкинга». В клубе говорят об ошибке тренера

«Сакраменто» привлек внимание НБА сомнительной тактикой.

Даг Макдермотт сфолил на Сете Карри за 3 с небольшим минуты до конца матча «Кингз» против «Голден Стэйт », отправив снайпера на линию штрафных. Ситуация случилась при лидерстве «Сакраменто ». Клуб проиграл матч в итоге (105:110).

Инцидент, по сообщению Шэмса Чарании, привлек внимание офиса НБА , активно занимающегося проблемой «танкинга». Лига исследует этот эпизод.

В клубе объясняют момент ошибкой тренера. Даг Кристи не хотел терять тайм-аут перед последними 3 минутами и упустил, что соперник уже находится в бонусе.