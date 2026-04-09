39

НБА рассматривает выравнивание шансов для 18 команд в драфт-лотерее

В НБА активно обсуждает реформу драфт-лотереи, стали известны детали.

НБА планирует изменить систему лотереи драфта, чтобы снизить стимулы клубов к «танкингу». Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, на недавнем совещании генеральных менеджеров обсуждался вариант с выравниванием шансов для 18 команд.

«По моим данным, 28 мая состоится голосование Совета управляющих по реформе драфт-лотереи, направленной против танкинга. Один из вариантов, который набирает наибольшую поддержку – это вариант с существенно выровненными шансами для 18 команд.

Нижние 10 команд будут иметь одинаковые проценты на первый пик. Но концепция, скорее всего, будет дорабатываться. Обсуждается идея разделить команды на группы: Топ-8, затем 9–10 отдельно, и 11–18. Лига и генеральные менеджеры продолжают искать более комплексное решение. Главная цель – снизить стимул бороться за худшие места в таблице.

В этом сезоне мы видим, как команды пытаются «зафиксировать» себе пик в Топ-8 или Топ-6. Идея в том, чтобы убрать этот стимул: если у команд из топ-8-10 одинаковые шансы, то пропадает смысл специально опускаться ниже», – пояснил Чарания.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoдрафт НБА
logoНБА
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком радикальное решение. Боюсь, в попытках решить одну проблему, НБА создаст новые. Да и практически лишение возможности слабых команд перестраиваться через драфт только усложнит слабым командам задачу усиления команды и создания звёздного костяка.
Ответ vakhtanginho
Наблюдать как пол-лиги играет в поддавки тоже удовольствие сомнительное
Ответ vakhtanginho
Не надо только смешивать понятия "перестраиваться через драфт" и "хапнуть себе топ-проспекта под первым пиком и мурыжить его пока ему всё не надоест".
Выравнивание шансов, ну да. После Вемби, Флегга и Зайона
Норм Сильвер придумал. Т.е условные Милуоки Бакс смогут получить первый пик с 10 места с таким же шансом как и самые слабые команды НБА. Ахаха, это как вообще? Условные 18 побед в лотерее приравняют к 30 победам, правильно? А что будет с самой слабой командой, которая на шариках улетает на 9-10 позицию? Ценность пика топ-3 и 9-10, мягко скажем, огромная. А при обмене так вообще, защита там, все такое.
По сути, ничего не поменяется, это очередное шапито Сильвера, нужная команда в нужный год чудесным образом поднимется, а перед нами покажут шоу как случайно дропается новый Флэгг. Еще хуже будет, лиге будет проще оправдать свои мутки. Такое только у Сильвера, прозрачность лотереи давно убита. Неудивительно, что особо поддержки не видно, сам Адам хочет поскорее решить все нюансы, продвинуть новые реформы для блага лиги
Ответ Nightyork97
Что значит "Такое только у Сильвера, прозрачность лотереи давно убита" ? При Стерне с прозрачностью лотереи было лучше? Или в других лигах - НХЛ НФЛ и т.д. лотерея драфта более прозрачна?
Ответ D-M
В НФЛ максимальная прозрачность. Хуже всех сыграл, получил первый пик. Максимальный баланс присутствует без каких-либо муток. Про НХЛ я понятия не имею, не слежу особо.
Самое примечательное, что при Стерне на драфте 1985-1989 команды, которые не попадали в плей-офф имели одинаковые шансы на первый пик, 14.3% Именно после дропа Юинга произошел такой же холивар по аналогии с Флэггом и систему конвертов отменили. Интересно почему? Потом ввели шарики с разным процентом успеха в зависимости от занимаемой позиции, чтобы наконец хоть чуть-чуть забалансить систему для поддержки слабых команд . Вот сейчас Адам решит радикально все проблемы, что вернет нас в 1985 с одинаковыми шансами для 10 команд на первый пик, ахаха. Как говорится - история циклична
Смешно как-то.Как слабым стать сильнее при равном драфте?Лысый шарлатан решил уничтожить всякую возможность конкуренции.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Ставить хорошее управление и умных тренеров.

Детройт и без Каннингема играет на уровне топ-3 конференции.
Ответ ivan petrov
А остальных игроков он по объявлению набрал или всё-таки решает, что Детройт уже лет 10 собирает высокие пики?
Почему не брать для выбора порядка драфта средние результаты команд за 3-5 последних сезонов?
Ответ Ondrej
Потому как Вашингтону будет по приколу сливать 3-5 сезонов без напряга. наоборот стимулировать будет не год-два танковать, а на половину десятилетия погружаться
Ответ Ondrej
мне тоже этот вариант нравится, даже пары сезонов достаточно, тогда всякие разовые танкователи типа Индианы и прошлогодней Филадельфии как бы сильно в сезоне не сливали скорее всего получат вероятности как у 8-10 места

но только это правило стоило бы дополнить ограничением, что нельзя получать пики в топ-4 в двух сезонах подряд, то есть если в прошлом году уже выбирал в топ-4 и в этом году снова мимо плейофф, то без всяких жребиев откатываешься на 11-14 место на драфте (чем выше брал в прошлом сезоне, тем ниже будешь в этом)
Есть ещё защита пиков, которая имеет решающее значение при танкинге.
А лотерея эта всё равно муля, что лига , нисколько не стесняясь, показала прошлым летом.
Я не понимаю откуда они берут эти бредовые. Количество команд в лотереи нужно не увеличивать, а наоборот сокращать -почему команды которые находятся в одной победе от ПО вообще должны иметь шансы на первый пик? Зачем команде которая может выйти в ПО давать мотивацию проиграть в ПИ чтоб повысить свои шансы на хороший драфт вместо борьбы за ПО?? Это же контр-интуитивно, и наоборот толкает сливать: Атланта была 8 в регулярке, проиграла в ПИ и получила 1 пик, Даллас был в одной победе от ПО, проиграл и получил 1 пик, Портленд в этом году проиграет специально в ПИ и получит лотерей пик. Все команды видят что в ПИ выгоднее проиграть чем отлетать в 1 раунде ПО, расширение лотереи только усугубит ситуацию

Да, шансы на первый пик стоит уровнять для команд в лотереи, однозначно что это поможет остановить слишком откровенный танкинг, но команд зоны ПИ не должно быть в зоне лотереи. Пусть там будут 10 худших команд лиги, которые не претендовали на ПО, с 11 по 15 место в конфе
Ответ Dial High
И защиту пиков при обмене запретить 100% нужно как минимум частично, сейчас главные танкисты именно что свои пики защищают, думаю запрет защищать пик в топ-8 будет достаточной мерой
Ещё бы дать командам стимул бороться за победы...
Для некоторых команд, что танкуй, что не танкуй, а они всё равно в полной ж...
Делать среди команд претендующих на высокий драфт пик - свой плей офф. Пускай рубятся за пик, но есть нюанс) если у команды нет своего пика
