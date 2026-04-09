НБА рассматривает выравнивание шансов для 18 команд в драфт-лотерее
НБА планирует изменить систему лотереи драфта, чтобы снизить стимулы клубов к «танкингу». Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, на недавнем совещании генеральных менеджеров обсуждался вариант с выравниванием шансов для 18 команд.
«По моим данным, 28 мая состоится голосование Совета управляющих по реформе драфт-лотереи, направленной против танкинга. Один из вариантов, который набирает наибольшую поддержку – это вариант с существенно выровненными шансами для 18 команд.
Нижние 10 команд будут иметь одинаковые проценты на первый пик. Но концепция, скорее всего, будет дорабатываться. Обсуждается идея разделить команды на группы: Топ-8, затем 9–10 отдельно, и 11–18. Лига и генеральные менеджеры продолжают искать более комплексное решение. Главная цель – снизить стимул бороться за худшие места в таблице.
В этом сезоне мы видим, как команды пытаются «зафиксировать» себе пик в Топ-8 или Топ-6. Идея в том, чтобы убрать этот стимул: если у команд из топ-8-10 одинаковые шансы, то пропадает смысл специально опускаться ниже», – пояснил Чарания.
По сути, ничего не поменяется, это очередное шапито Сильвера, нужная команда в нужный год чудесным образом поднимется, а перед нами покажут шоу как случайно дропается новый Флэгг. Еще хуже будет, лиге будет проще оправдать свои мутки. Такое только у Сильвера, прозрачность лотереи давно убита. Неудивительно, что особо поддержки не видно, сам Адам хочет поскорее решить все нюансы, продвинуть новые реформы для блага лиги
Самое примечательное, что при Стерне на драфте 1985-1989 команды, которые не попадали в плей-офф имели одинаковые шансы на первый пик, 14.3% Именно после дропа Юинга произошел такой же холивар по аналогии с Флэггом и систему конвертов отменили. Интересно почему? Потом ввели шарики с разным процентом успеха в зависимости от занимаемой позиции, чтобы наконец хоть чуть-чуть забалансить систему для поддержки слабых команд . Вот сейчас Адам решит радикально все проблемы, что вернет нас в 1985 с одинаковыми шансами для 10 команд на первый пик, ахаха. Как говорится - история циклична
Детройт и без Каннингема играет на уровне топ-3 конференции.
но только это правило стоило бы дополнить ограничением, что нельзя получать пики в топ-4 в двух сезонах подряд, то есть если в прошлом году уже выбирал в топ-4 и в этом году снова мимо плейофф, то без всяких жребиев откатываешься на 11-14 место на драфте (чем выше брал в прошлом сезоне, тем ниже будешь в этом)
А лотерея эта всё равно муля, что лига , нисколько не стесняясь, показала прошлым летом.
Да, шансы на первый пик стоит уровнять для команд в лотереи, однозначно что это поможет остановить слишком откровенный танкинг, но команд зоны ПИ не должно быть в зоне лотереи. Пусть там будут 10 худших команд лиги, которые не претендовали на ПО, с 11 по 15 место в конфе