НБА рассматривает выравнивание шансов для 18 команд в драфт-лотерее

В НБА активно обсуждает реформу драфт-лотереи, стали известны детали.

НБА планирует изменить систему лотереи драфта, чтобы снизить стимулы клубов к «танкингу». Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, на недавнем совещании генеральных менеджеров обсуждался вариант с выравниванием шансов для 18 команд.

«По моим данным, 28 мая состоится голосование Совета управляющих по реформе драфт-лотереи, направленной против танкинга. Один из вариантов, который набирает наибольшую поддержку – это вариант с существенно выровненными шансами для 18 команд.

Нижние 10 команд будут иметь одинаковые проценты на первый пик. Но концепция, скорее всего, будет дорабатываться. Обсуждается идея разделить команды на группы: Топ-8, затем 9–10 отдельно, и 11–18. Лига и генеральные менеджеры продолжают искать более комплексное решение. Главная цель – снизить стимул бороться за худшие места в таблице.

В этом сезоне мы видим, как команды пытаются «зафиксировать» себе пик в Топ-8 или Топ-6. Идея в том, чтобы убрать этот стимул: если у команд из топ-8-10 одинаковые шансы, то пропадает смысл специально опускаться ниже», – пояснил Чарания.