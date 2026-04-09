«Вашингтон» сохранил пик первого раунда драфта-2026
«Вашингтон» достиг главной цели сезона, пик первого раунда останется у клуба.
«Вашингтон» достиг одной из главных целей сезона: клуб сохранит свой выбор в первом раунде драфта-2026. Команда завершит сезон с результатом не выше третьего с конца в лиге, что гарантирует ей пик не ниже седьмого номера.
Пик «Уизардс» был защищен в Топ-8. Если бы он опустился до девятого выбора или ниже, «Вашингтон» должен был бы передать его «Нью-Йорк». Теперь вместо этого клуб отправит «Никс» выборы во втором раунде драфтов 2026 и 2027 годов.
Этот сезон стал последним, когда у «Вашингтона» действовала защита этого пика. В дальнейшем клуб сохранит все свои выборы в первом раунде, а в 2028 и 2030 годах получит право на наиболее выгодный обмен пиками.
Опубликовал: opimakh.ilya
