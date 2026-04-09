«Вашингтон» сохранил пик первого раунда драфта-2026

«Вашингтон» достиг главной цели сезона, пик первого раунда останется у клуба.

«Вашингтон» достиг одной из главных целей сезона: клуб сохранит свой выбор в первом раунде драфта-2026. Команда завершит сезон с результатом не выше третьего с конца в лиге, что гарантирует ей пик не ниже седьмого номера.

Пик «Уизардс» был защищен в Топ-8. Если бы он опустился до девятого выбора или ниже, «Вашингтон» должен был бы передать его «Нью-Йорк». Теперь вместо этого клуб отправит «Никс» выборы во втором раунде драфтов 2026 и 2027 годов.

Этот сезон стал последним, когда у «Вашингтона» действовала защита этого пика. В дальнейшем клуб сохранит все свои выборы в первом раунде, а в 2028 и 2030 годах получит право на наиболее выгодный обмен пиками.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джоша Роббинса в соцсети X
Достиг одной из главных целей сезона... В современной НБА это реально тяжёлая задача. Столько конкурентов)
Ребята пахали как проклятые.
А по мне, так эта вся муть с защитами пиков нехило так льет воду на мельницу танкинга.
Ну, теперь заживём:) Осталось Дэвиса с Янгом на ноги поставить:)
Ну да, надо закрывать эту лавочку с защитой пиков, увы. Либо разрешить только конкретные диапазоны типа топ-3 (вкупе с большим размытием вероятностей) или топ-14.
Ну теперь можно и начать играть
Достигли, даже в историю вошли с 83 очками от Адебайо ))
Вашики справились, а вот Бруклин может заруинить себе весь сезон. Только Индиана может их спасти, если выиграет их очный матч)
Индиана и Бруклин будут стоять и в свои корзины забрасывать, типа поддавки как в шашках)
У Бруклина же свой пик....
Как они могут заруинить себе сезон?
