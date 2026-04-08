  • «Хочу пережить это по-настоящему». Энтони Дэвис признался, что титул в «пузыре» 2020 года не дает ему полного удовлетворения
«Хочу пережить это по-настоящему». Энтони Дэвис признался, что титул в «пузыре» 2020 года не дает ему полного удовлетворения

Энтони Дэвис заявил, что из-за «пузыря» не прочувствовал чемпионство полностью.

Энтони Дэвис признался, что до сих пор сомневается в полноценности своего чемпионства, завоеванного в «пузыре» в 2020 году.

«Я до сих пор об этом думаю. Типа, я правда выиграл чемпионство? Ты слышишь весь этот шум вокруг. Хотя для меня это, наверное, самое сложное чемпионство в истории. Я знаю, что я чемпион, но хочу пережить это по-настоящему.

У меня внутри есть ощущение: «черт, я выиграл или нет?» Я знаю, что официально числюсь чемпионом, но внутри – не до конца уверен. И это мотивирует меня – я хочу снова получить такой шанс и пройти через все по-настоящему», – заявил Дэвис в подкасте Дрэймонда Грина.

«Лейкерс» выиграли титул в октябре 2020 года, победив «Майами» в финале (4-2). Весь плей-офф проходил в изолированной зоне в Орландо из-за пандемии коронавируса. Традиционные парады и торжества были отменены.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
Ты в нужном месте)
Леброну сейчас дурно станет
Ответ Алексей Медведев
Леброну сейчас дурно станет
Всё гуд, он в курсе
Ответ Алексей Медведев
Леброну сейчас дурно станет
Удар пришёл откуда не ждали :)
Скачай 2к26 и испытаешь, иначе никак, здоровье не позволит
Чувак, ты в Вашике, ты никому не нужный травмат, о чём вообще речь?
Больше шансов не будет, только рингчейзерство за минималку если. Но в последнее время уже мало кто подобным промышляет.
это скрытый запрос на обмен из Уизардс я правильно понял? =)
Укусил деда за руку
