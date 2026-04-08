Средняя разница в счете в НБА в этом сезоне достигла рекордных 13,1 очка
В НБА зафиксирован исторический рост разницы в счете и числа разгромов.
В НБА все более заметной становится проблема «танкинга». Средняя разница в счете в матчах нынешнего сезона достигла 13,1 очка – это самый высокий показатель за всю историю лиги.
Кроме того, уже зафиксированы 89 встреч, завершившихся с разницей в 30 очков и более, что подчеркивает растущий разрыв в уровне команд и увеличение числа односторонних игр.
В самой лиге уже заявляли о намерении бороться с этой тенденцией и рассматривают возможные меры, направленные на повышение конкурентности матчей и снижение стимулов к намеренному проигрышу.
Адам Сильвер: «На данный момент стало практически невозможно отличить «танкинг» от искренней перестройки команды»
Опубликовал: opimakh.ilya
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Надеюсь плей-офф окажется интересным, по другому и быть не может, надеюсь.