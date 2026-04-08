Средняя разница в счете в НБА в этом сезоне достигла рекордных 13,1 очка

В НБА зафиксирован исторический рост разницы в счете и числа разгромов.

В НБА все более заметной становится проблема «танкинга». Средняя разница в счете в матчах нынешнего сезона достигла 13,1 очка – это самый высокий показатель за всю историю лиги.

Кроме того, уже зафиксированы 89 встреч, завершившихся с разницей в 30 очков и более, что подчеркивает растущий разрыв в уровне команд и увеличение числа односторонних игр.

В самой лиге уже заявляли о намерении бороться с этой тенденцией и рассматривают возможные меры, направленные на повышение конкурентности матчей и снижение стимулов к намеренному проигрышу.

Адам Сильвер: «На данный момент стало практически невозможно отличить «танкинг» от искренней перестройки команды»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтера в соцсети Х
Самый слабый сезон как по мне, за последние несколько лет, я не говорю что нет интересных матчей, но число неинтересных зашкаливает, даже обзоры матчей смотреть неинтересно.
Надеюсь плей-офф окажется интересным, по другому и быть не может, надеюсь.
слишком много слабых команд сейчас, расширяться с точки зрения самой игры нет смысла
Ответ AEZAKMI228
Слишком много команд намеренно снимают своих лидеров до конца сезона из-за ушибов пальцев, контузии мошонки итд
на днях же буквально если не ошибаюсь был побит прошлогодний антирекорд по количеству побед в 30+ очков за один день, 5 матчей вроде
