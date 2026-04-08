«Я тут, #####, по-русски с вами разговариваю?» Трэйси Макгрэйди вспомнил, как Грегг Попович учил его командной игре в сборной США

Трэйси Макгрэйди рассказал любопытную историю о работе под руководством Грегга Поповича в составе сборной США.

«Я тогда еще не понимал, как работает Поп, правда. Я – ведущий скорер НБА, я в команде со всеми этими звездами, суперзвездами, и вот у нас тренировка.

Я вообще не понимал, чего Поп от нас хочет. Не понимал, какую он хочет игру в нападении. Мы двигаем мяч, он доходит до меня – я абсолютно открыт. Я бросаю. Просто свободный бросок – я его делаю.

Поп смотрит на меня и говорит: «Трэйси, ты думаешь, я тут, #####, по-русски с вами разговариваю?» Я на него смотрю – типа, «чего, мужик?»

Я тогда, чуть не сорвался, хотел ответить ему жестко, но сдержался – потому что вокруг ребята, звезды, и мы пытаемся построить команду. И я такой: ладно, понял, что происходит. Он пытается построить культуру, донести принципы.

Но суть была в том, что дело не во мне: да, ты открыт, но мы строим систему, процесс. И в тот момент я был зол, но потом остыл и понял: окей, я это принимаю. Не стал принимать близко к сердцу, потому что понял, что он делает.

Но меня реально выбило из колеи то, что он так ко мне обратился и сказал: «Я что, по-русски с вами тут разговариваю?» – поделился экс-игрок НБА .