  • «Я тут, #####, по-русски с вами разговариваю?» Трэйси Макгрэйди вспомнил, как Грегг Попович учил его командной игре в сборной США
«Я тут, #####, по-русски с вами разговариваю?» Трэйси Макгрэйди вспомнил, как Грегг Попович учил его командной игре в сборной США

Трэйси Макгрэйди рассказал любопытную историю о работе под руководством Грегга Поповича в составе сборной США.

«Я тогда еще не понимал, как работает Поп, правда. Я – ведущий скорер НБА, я в команде со всеми этими звездами, суперзвездами, и вот у нас тренировка.

Я вообще не понимал, чего Поп от нас хочет. Не понимал, какую он хочет игру в нападении. Мы двигаем мяч, он доходит до меня – я абсолютно открыт. Я бросаю. Просто свободный бросок – я его делаю.

Поп смотрит на меня и говорит: «Трэйси, ты думаешь, я тут, #####, по-русски с вами разговариваю?» Я на него смотрю – типа, «чего, мужик?»

Я тогда, чуть не сорвался, хотел ответить ему жестко, но сдержался – потому что вокруг ребята, звезды, и мы пытаемся построить команду. И я такой: ладно, понял, что происходит. Он пытается построить культуру, донести принципы.

Но суть была в том, что дело не во мне: да, ты открыт, но мы строим систему, процесс. И в тот момент я был зол, но потом остыл и понял: окей, я это принимаю. Не стал принимать близко к сердцу, потому что понял, что он делает.

Но меня реально выбило из колеи то, что он так ко мне обратился и сказал: «Я что, по-русски с вами тут разговариваю?» – поделился экс-игрок НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady
Сергей Семак на тренировке "Зенита": «Я тут, #####, по-русски с вами разговариваю?»
Жирков на тренировке Динамо: " Я тут, #####, по-бразильски с вами разговариваю?"
"Последнее китайское предупреждение"
Дед старый црушник мог и по-русски)
Пытался вспомнить когда Ти-Мак играл за сборную. Оказывается на чемпионате Америки 2003 года. И вообще состав там был шикарный для такого турнира: Данкан, Айверосн, ТиМак, Картер, Кидд, Рэй Аллен, Джермейн Онил. И уже через год только три человека из этой команды (Данкан, Айверсон, Джефферсон) поехали на олимпиаду и вписали свои имена в историю
Пытался вспомнить когда Ти-Мак играл за сборную. Оказывается на чемпионате Америки 2003 года. И вообще состав там был шикарный для такого турнира: Данкан, Айверосн, ТиМак, Картер, Кидд, Рэй Аллен, Джермейн Онил. И уже через год только три человека из этой команды (Данкан, Айверсон, Джефферсон) поехали на олимпиаду и вписали свои имена в историю
Они в историю не вписались а вляпались. Браун собрал состав без опытных игроков и вообще без центров (Данкан играл центра вместе с только задрафтованным Окафором), без разыгрывающих (Старбури был единственный чистый первый номер), с кучей новичков с драфта 2003 (из будущей банана-тим - Леброн, Мело, Уэйд), только задрафтованный Окафор. Ти-Мак как и Кидд с Джермейном Онилом были травмированы, Аллен откзался из-за рождения ребёнка, Винс отдыхал и лечил травму. Кобе был занят судебным процессом в Денвере (и параллельно тоже лечился), Шак лечился и отказался играть у Брауна, Гарнетт отдыхал, готовился к свадьбе и хотел дать молодым игрокам шанс. Вот молодые и взяли шанс ...
Там молодым времени толком не давали. Обосрямс на олимпиаде это дело рук Айверсона, Марбери, Данкана и остальных. Из новичков Только Уэйд получал приличные минуты.
Ничего не понял, но очень интересно.
