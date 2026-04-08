Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»

«Пари Нижний Новгород» уступил МБА-МАИ на выезде (85:92). Главный тренер нижегородцев Сергей Козин назвал главной причиной поражения 12 потерь в первой половине.

«Сегодня МБА-МАИ оказался сильнее нас. В первой половине очень много пропустили, совершили 12 потерь. Я сказал ребятам, что это очень много, даже за всю игру. Постоянно догоняли, сделали разницу «–6» очков и в этот же момент пропустили рывок 8:0 – все из-за наших ошибок, потерь, неправильных решений в атаке и защите. Потратили много сил, но ребята в четвертой четверти смогли вернуться в игру, в концовку, проявили характер, но, к сожалению, уступили в 7 очков», – сказал Козин после игры.

«Пари НН» занимает девятое место в Единой лиге ВТБ и отстает от зоны плей-офф на три победы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Пари Нижний Новгород»
