Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»

Пашутин: Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство.

«Бетсити Парма » обыграла «Самару» (76:65) и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Главный тренер Евгений Пашутин признал, что команда начала игру недисциплинированно, но сумела перестроиться после большого перерыва.

«Хотелось победить при своих болельщиках и своей игрой закрепить за собой пятую строчку, а не ждать результатов других матчей. Я рад за ребят, пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство. Да, мы закрепились в Топ-5 регулярного сезона и прошли в «Финал четырех» Кубка, но мы на этом не останавливаемся. Сейчас самые важные игры впереди, и болельщики ждут большего.

Что касается сегодняшнего матча с «Самарой». Команда не полностью настроилась на этот матч, несмотря на то, что мы с ними говорили о том, что важно начать игру агрессивно в защите с первых минут. Этого мы не сделали, в результате пропустили 20 в первой четверти, забили 11, играли не дисциплинированно.

Во второй четверти сыграли чуть лучше и, конечно, в большом перерыве внесли корректировки и поговорили с командой. После паузы стали играть ближе со снайперами соперника, результат – выигранная четверть 25:8. Также стоит отметить, что сегодня мы доминировали на подборе (41:34) и достойно довели игру в заключительной четверти до победы», – подытожил Пашутин.

Для пермского клуба этот матч стал 300-м в Единой лиге ВТБ.