Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»

«Бетсити Парма» обыграла «Самару» (76:65) и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Главный тренер Евгений Пашутин признал, что команда начала игру недисциплинированно, но сумела перестроиться после большого перерыва.

«Хотелось победить при своих болельщиках и своей игрой закрепить за собой пятую строчку, а не ждать результатов других матчей. Я рад за ребят, пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство. Да, мы закрепились в Топ-5 регулярного сезона и прошли в «Финал четырех» Кубка, но мы на этом не останавливаемся. Сейчас самые важные игры впереди, и болельщики ждут большего.

Что касается сегодняшнего матча с «Самарой». Команда не полностью настроилась на этот матч, несмотря на то, что мы с ними говорили о том, что важно начать игру агрессивно в защите с первых минут. Этого мы не сделали, в результате пропустили 20 в первой четверти, забили 11, играли не дисциплинированно.

Во второй четверти сыграли чуть лучше и, конечно, в большом перерыве внесли корректировки и поговорили с командой. После паузы стали играть ближе со снайперами соперника, результат – выигранная четверть 25:8. Также стоит отметить, что сегодня мы доминировали на подборе (41:34) и достойно довели игру в заключительной четверти до победы», – подытожил Пашутин.

Для пермского клуба этот матч стал 300-м в Единой лиге ВТБ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 30 очков Андрея Зубкова помогли МБА-МАИ победить «Пари НН», «Бетсити Парма» победила «Самару»
8 апреля, 18:23
Андрей Ватутин о тренерских отставках в Лиге ВТБ: «Это говорит об амбициях клубов, которые стремятся подойти к плей-офф максимально подготовленными»
8 апреля, 16:43
Андрей Ватутин: «Возвращение российских клубов в Евролигу пока нереально. Нам стоит думать о сотрудничестве с Китаем»
8 апреля, 15:54
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
19 минут назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
37 минут назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
41 минуту назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
49 минут назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
52 минуты назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
сегодня, 15:44
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
14 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
22 минуты назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
Рекомендуем