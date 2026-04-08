«Кого они отдали за меня – Луку, #####, что ли?» Энтони Дэвис рассказал, как узнал об обмене в «Даллас»

Энтони Дэвис рассказал, что был шокирован обменом в «Даллас».

Энтони Дэвис стал гостем подкаста Дрэймонда Грина и поделился подробностями своего неожиданного перехода в «Даллас», признавшись, что новость об обмене стала для него полной неожиданностью.

«Рич Пол позвонил мне и говорит: «Тебя только что обменяли в «Даллас». Я такой: «Да ладно, не неси ерунду!» При этом мы раньше с Ричем уже обсуждали Луку – типа, чувак, он просто крут. Мы постоянно говорили о нем: представляешь меня рядом с Лукой ? Это было бы вообще безумие.

В тот момент я не понимал, что будет делать Брон – будет он играть или завершит карьеру. Я вообще не думал о каких-то обменах или запросах на трейд. Я просто рассуждал о следующем шаге: кто после Брона может быть близок к его уровню? И для меня это был Лука – его рост, пас, умение набирать очки, он может все. Это идеально подошло бы моей игре.

И вот когда он сказал: «Тебя обменяли в «Даллас », я такой: «Да ты издеваешься!». А потом я спросил: «Кого, черт возьми, они отдали за меня – Луку, #####, что ли?» Кого еще в этой команде можно было обменять на меня?

Имейте в виду, они только что вышли в финал. И никогда не было разговоров о моем обмене или что‑то в этом роде. Рич говорит: «Тебя обменяли на Дончича». Я ему: «Рич, хватит нести чушь». Я реально думал, что он прикалывается. А он: «Клянусь тебе, это правда», – рассказал центровой, которого в феврале обменяли в «Вашингтон ».