«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с главным тренером Одедом Каташем до 2029 года. 51-летний специалист, вернувшийся в клуб летом 2022 года, продолжит возглавлять команду.
За свою карьеру Катташ работал ассистентом в сборной Израиля, а также возглавлял «Хапоэль Иерусалим», «Хапоэль Эйлат», «Хапоэль Тель-Авив» и «Панатинаикос». Под его руководством «Маккаби» дважды выходил в плей-офф Евролиги.
В текущем сезоне команда занимает 12-е место в Евролиге с результатом 18-17 и продолжает борьбу за попадание в плей-ин.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Маккаби Тель-Авив»
