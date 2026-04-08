«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года

Одед Катташ подписал с «Маккаби» новый контракт до 2029 года.

«Маккаби Тель-Авив » продлил контракт с главным тренером Одедом Каташем до 2029 года. 51-летний специалист, вернувшийся в клуб летом 2022 года, продолжит возглавлять команду.

За свою карьеру Катташ работал ассистентом в сборной Израиля, а также возглавлял «Хапоэль Иерусалим», «Хапоэль Эйлат», «Хапоэль Тель-Авив» и «Панатинаикос». Под его руководством «Маккаби» дважды выходил в плей-офф Евролиги.

В текущем сезоне команда занимает 12-е место в Евролиге с результатом 18-17 и продолжает борьбу за попадание в плей-ин.