Кейд Каннингем готов сыграть с «Милуоки»

Кейд Каннингем возвращается в состав «Детройта» после коллапса легкого. 24-летний разыгрывающий не играл с 19 марта, и, как ожидается, вернется на площадку в предстоящем матче с «Милуоки».
До травмы Каннингем набирал в среднем 24,5 очка, 9,9 передачи, 5,6 подбора и 1,5 перехвата за игру в 61 матче.
Каннингем стал ключевой фигурой в лучшем сезоне «Пистонс» за последние годы. «Детройт» уже обеспечил себе первое место на Востоке с результатом 57-22.
Так все равно 65 матчей не выйдет. Или будет как Лука что-то там оспаривать?
Ага, это будет интересно, если он, Лука и например Энт (он вряд ли) остановятся на 64 матчах. Лиге будет приятно выбирать символические сборные
Лиге пофиг. Она с владельцами, а тем платить меньше)
Прикольно будет, если 64 игры сыграют Лука, Вемби и Кейд.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем