Кейд Каннингем готов сыграть с «Милуоки»

Кейд Каннингем вернется в состав «Детройта» в матче против «Милуоки».

Кейд Каннингем возвращается в состав «Детройта» после коллапса легкого. 24-летний разыгрывающий не играл с 19 марта, и, как ожидается, вернется на площадку в предстоящем матче с «Милуоки».

До травмы Каннингем набирал в среднем 24,5 очка, 9,9 передачи, 5,6 подбора и 1,5 перехвата за игру в 61 матче.

Каннингем стал ключевой фигурой в лучшем сезоне «Пистонс» за последние годы. «Детройт» уже обеспечил себе первое место на Востоке с результатом 57-22.