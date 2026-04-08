«Голден Стэйт» планирует подписать со Стивом Керром новый долгосрочный контракт

«Уорриорз» намерены продлить контракт со Стивом Керром на долгосрочной основе.

Ожидается, что «Голден Стэйт » в ближайшее время займется вопросом истекающего контракта главного тренера Стива Керра . По информации инсайдера Джейка Фишера, клуб склоняется к заключению долгосрочного соглашения.

«Уорриорз» предпочли бы продлить контракт с Керром более чем на один сезон. Руководство клуба стремится обеспечить стабильность и преемственность, надеясь избежать сценария «Последнего танца» и сохранить окно возможностей для борьбы за чемпионство.

Также в клубе рассчитывают, что Джимми Батлер и Мозес Муди быстро восстановятся после травм и помогут команде оставаться конкурентоспособной.