  Андрей Ватутин о тренерских отставках в Лиге ВТБ: «Это говорит об амбициях клубов, которые стремятся подойти к плей-офф максимально подготовленными»
Андрей Ватутин о тренерских отставках в Лиге ВТБ: «Это говорит об амбициях клубов, которые стремятся подойти к плей-офф максимально подготовленными»

Президент ЦСКА оценил текущий сезон Единой лиги ВТБ.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил текущий сезон Единой лиги ВТБ и связал большое количество тренерских отставок с амбициями клубов, которые стремятся подойти к плей-офф в оптимальной форме. Напомним, зимой сразу три команды сменили главных тренеров: «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Уралмаш».

- Как оцените силу чемпионата в нынешнем сезоне?

– Каких‑то больших сюрпризов по ходу сезона не заметил. Самое интересное только начинается. Возможно, стоит отметить большое количество тренерских отставок. Это говорит об амбициях клубов, которые стремятся улучшить качество игры и подойти к плей‑офф максимально подготовленными. Регулярный сезон позволяет руководителям иметь свободу маневра и экспериментировать с назначениями.

- Сергей Елевич считает, что лига по своему уровню занимает второе место среди европейских чемпионатов, санкции на силе нашего чемпионата не сказались. А вы какого мнения на этот счет?

– Я не вижу системы координат или какого‑то института для объективной оценки. В конечном итоге, такие суждения – вопрос настроения и личных предпочтений. В большинство текущих европейских рейтингов, оценивающие интерес публики и значимость рынка (тут после Евролиги лидирует Испания), Лигу ВТБ последние годы по известным причинам не включают вовсе. Назовем это «выпиливанием» турнира из европейского баскетбольного рынка, его исключением из медиа- и маркетингового пространства континента. В то же время, трансляции баскетбола из России на Балканах довольно популярны, – заявил Ватутин в интервью «Матч ТВ».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
