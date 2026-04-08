Джон Хорст о будущем Янниса: Сейчас у нас нет окончательного решения.

Генеральный менеджер «Милуоки » Джон Хорст заявил, что клуб пока не определился, продлевать ли контракт с Яннисом Адетокумбо или рассматривать вариант с обменом, назвав оба сценария возможными.

«У нас есть три доступных для обмена пика первого раунда. У нас есть один из лучших игроков мира – на мой взгляд, лучший. Также у нас высокий пик на предстоящем драфте, и это отличная возможность. Мы должны либо выбрать правильного игрока и сделать его частью будущего, либо использовать этот актив в обмене.

Честно говоря, сейчас у нас нет окончательного решения – и это нормально. Нам важно быть честными друг с другом и провести тщательную оценку. Этот сезон многому нас научил. Конечно, я бы предпочел сейчас готовиться к матчам плей-офф, но это не так. Значит, нужно извлечь уроки и как можно быстрее вернуться на тот уровень, к которому мы стремимся.

Я доверяю словам Янниса и тому, что о нем писали: он хочет побеждать, и если сможет делать это в Милуоки, то хочет остаться. Я на 100% верю, что Яннис Адетокумбо заботится о победах и хотел бы побеждать с «Бакс». Я верю в это», – сказал Хорст в интервью The Athletic.