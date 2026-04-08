Андрей Ватутин: «Возвращение российских клубов в Евролигу пока нереально. Нам стоит думать о сотрудничестве с Китаем»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что скорого возвращения российских клубов в Евролигу не ожидается, и призвал задуматься о сотрудничестве с Китаем.

- Не устаю задавать вопрос о том, сколько еще ждать возвращения наших клубов в Евролигу. Есть какие‑то позитивные подвижки?

– Выражаю восхищение вашим силам и силам коллег, которые по‑прежнему задают мне этот вопрос. Увы, мои возможности и, главное, желание отвечать на этот вопрос иссякли. Уверяю вас, Евролига куда больше озабочена собственными задачами, потенциальным сотрудничеством или соперничеством с европейским проектом НБА, повышением собственной капитализации, а многолетнее и успешное участие российских клубов плавно переходит в разряд воспоминаний. Без полноценного политического урегулирования конфликта возвращение мне не представляется возможным.

В Китае занимающихся баскетболом более 300 миллионов человек, это в два раза больше населения России. Уверен, о сотрудничестве с таким гигантом стоило и стоит подумать очень внимательно. В том числе и нашим клубам. Надо придумывать какие‑то истории, пробовать варианты, – сказал Ватутин в интервью «Матч ТВ».