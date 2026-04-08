«Гран‑Канария» назначила Нестора Гарсию главным тренером до конца сезона

Нестор Гарсия возглавил «Гран‑Канарию».

«Гран-Канария » объявила о назначении Нестора Гарсии главным тренером до конца сезона. 61-летний аргентинский специалист сменил Яку Лаковича и возглавит команду в оставшихся девяти матчах чемпионата Испании.

Гарсия уже знаком с испанским баскетболом: в сезоне-2017/18 он привел «Фуэнлабраду» к лучшему старту в истории клуба в чемпионатаеИспании. Ожидается, что он прибудет в четверг, а в пятницу состоится его презентация для СМИ.

«Гран-Канария» занимает 15-е место в турнирной таблице с результатом 7-18. Клуб надеется, что опытный специалист поможет исправить ситуацию и избежать вылета из элитного дивизиона.