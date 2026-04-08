14

В межсезонье в НБА ожидается от 8 до 12 смен главных тренеров

В межсезонье НБА может произойти от 8 до 12 смен главных тренеров. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, инсайдеру Джейку Фишеру.

В прошлом году текучесть тренерских кадров была минимальной. По итогам сезона-2024/25 новые главные тренеры появились лишь в двух клубах: «Финикс» возглавил Джордан Отт, а «Нью-Йорк» – Майк Браун.

При этом Даг Кристи, Туомас Иисало, Дэвид Адельман и Митч Джонсон сохранили свои должности, ранее работая в статусе исполняющих обязанности в «Сакраменто», «Мемфисе», «Денвере» и «Сан-Антонио» соответственно.

Текущий сезон складывается иначе: ряд команд не оправдал ожиданий, что может привести к кадровым решениям после начала плей-офф.

Пока единственная отставка по ходу сезона произошла в «Новом Орлеане» – в ноябре клуб расстался с Уилли Грином.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
logoНБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А то, что Док уйдет из Милуоки и ему кто-то по-любому контракт предложит, считается за одну смену или за две?
Ответ Вадим Дзахоев
Две, конечно. Оттуда же тренера увольнять надо будет)
Почему все так хотят уволить тренера Вашика? У него была цель сливать, он с ней отлично справился. Нужно дать ему сезон поработать с целью ПИ или первый раунд, если Дэвис и Янг будут здоровы (хахах, этого конечно не будет)
Сплитер тоже нормально справляется
Единственный, кто мне кажется реальным кандидатом - тренер Орландо. Остальные все полностью соответствуют своим командам и целям руководства))
Сакраменто, Чикаго, Орландо, Милуоки, Вашингтон, кто ещё?
Ответ Goddemic
Владелец Чикаго заявил, что Донована менять не будут.
Ответ Goddemic
Портленд с временным тренером, если не ошибаюсь, потом Нью Йорк и Хьюстон от результатов плей офф думается. А вот что касается Сакраменто думаю торопиться не будут, в этом сезоне у них стартовая пятерка ни одного матча вместе не провела наверно)
1 Вашингтон
2 Орландо
3 Чикаго
4 Милуоки
5 Сакраменто
6 Мемфис ?
7 Портленд ?
8 Фила ?
Ответ Daff Rogers
Портленд и фила будто должны оставлять, мемфис тоже спорно, ведь цель на все ближайшие сезоны видимо сливать
Столько не будет. Иначе это бардак).. Орландо, Бакс, Сакраменто в зоне риска. Киф думаю самый защищённый и Фернандес)
"От 8 до 12 смен".
По сколько часов смена?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем