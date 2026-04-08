В межсезонье в НБА ожидается от 8 до 12 смен главных тренеров

В межсезонье НБА может произойти от 8 до 12 смен главных тренеров. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, инсайдеру Джейку Фишеру.

В прошлом году текучесть тренерских кадров была минимальной. По итогам сезона-2024/25 новые главные тренеры появились лишь в двух клубах: «Финикс» возглавил Джордан Отт, а «Нью-Йорк» – Майк Браун.

При этом Даг Кристи, Туомас Иисало, Дэвид Адельман и Митч Джонсон сохранили свои должности, ранее работая в статусе исполняющих обязанности в «Сакраменто», «Мемфисе», «Денвере» и «Сан-Антонио» соответственно.

Текущий сезон складывается иначе: ряд команд не оправдал ожиданий, что может привести к кадровым решениям после начала плей-офф.

Пока единственная отставка по ходу сезона произошла в «Новом Орлеане» – в ноябре клуб расстался с Уилли Грином.