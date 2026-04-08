11

Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел возглавил финальный топ, Купер Флэгг – второй

Финальный рейтинг новичков НБА сезона-2025/26 возглавил снайпер «Шарлотт» Кон Книппел. На втором месте – Купер Флэгг из «Далласа». Замкнул тройку новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Кон КниппелШарлотт», прежнее место – 1, драфт: 4);

  2. Купер ФлэггДаллас», 2, драфт: 1);

  3. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», 3, драфт: 3);

  4. Дилан ХарперСан-Антонио», 4, драфт: 2);

  5. Максим Рейно («Сакраменто», 6, драфт: 42);

  6. Седрик КауардМемфис», 7, драфт: 11);

  7. Эйс Бэйли («Юта», 5, драфт: 5);

  8. Дерик Куин («Новый Орлеан», 8, драфт: 13);

  9. Джеремайя ФирсНовый Орлеан», 9, драфт: 7);

  10. Тре ДжонсонВашингтон», 10, драфт: 6).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
logoКон Книппел
logoКупер Флэгг
logoНБА
logoВи Джей Эджкомб
logoДерик Куин
logoШарлотт
logoСан-Антонио
logoДжеремайя Фирс
logoЮта
logoВашингтон
logoТре Джонсон
logoФиладельфия
logoДаллас
logoНовый Орлеан
logoЭйс Бэйли
logoДилан Харпер
logoСакраменто
logoМаксим Рейно
logoСедрик Кауард
logoМемфис
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
разделят награду между обоими! есть такие котировки? я бы поставил
В этот раз без явных провалов в драфте - все высоко выбранные и один выстрелил с 42-й позиции
Не знаю кто это но молодец
)
А чё Флэгг (21.2 6.7 4.6) ниже
Книппела (18.6 5.3 3.4)
?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем