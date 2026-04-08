Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел возглавил финальный топ, Купер Флэгг – второй

Финальный рейтинг новичков НБА сезона-2025/26 возглавил снайпер «Шарлотт» Кон Книппел. На втором месте – Купер Флэгг из «Далласа». Замкнул тройку новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Кон Книппел («Шарлотт», прежнее место – 1, драфт: 4);
Купер Флэгг («Даллас», 2, драфт: 1);
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 3, драфт: 3);
Дилан Харпер («Сан-Антонио», 4, драфт: 2);
Максим Рейно («Сакраменто», 6, драфт: 42);
Седрик Кауард («Мемфис», 7, драфт: 11);
Эйс Бэйли («Юта», 5, драфт: 5);
Дерик Куин («Новый Орлеан», 8, драфт: 13);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 9, драфт: 7);
Тре Джонсон («Вашингтон», 10, драфт: 6).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Не знаю кто это но молодец
Книппела (18.6 5.3 3.4)
