Официальные лица НБА и Евролиги посетят матч «Фенербахче» – «Реал», но ключевые переговоры запланированы на 28 апреля

НБА и Евролига продолжают диалог о будущем европейского баскетбола. Официальные лица обеих лиг посетят матч «Фенербахче » – «Реал » в Стамбуле, однако ключевые переговоры по-прежнему запланированы на 28 апреля.

Как сообщает Eurohoops, генеральный директор Евролиги Чус Буэно и управляющий директор НБА в регионе Джордж Айвазоглу приглашены на игру, но никаких официальных встреч в Турции не ожидается. Единственная встреча всех сторон состоится позже.

Тем временем 14 апреля пройдет заседание Совета Евролиги, где среди прочего обсудят формат соревнований на сезон-2026/27. Возможность сотрудничества с НБА остается одной из ключевых тем.