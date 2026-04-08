  • Официальные лица НБА и Евролиги посетят матч «Фенербахче» – «Реал», но ключевые переговоры запланированы на 28 апреля
НБА и Евролига продолжают диалог о будущем европейского баскетбола. Официальные лица обеих лиг посетят матч «Фенербахче» – «Реал» в Стамбуле, однако ключевые переговоры по-прежнему запланированы на 28 апреля.

Как сообщает Eurohoops, генеральный директор Евролиги Чус Буэно и управляющий директор НБА в регионе Джордж Айвазоглу приглашены на игру, но никаких официальных встреч в Турции не ожидается. Единственная встреча всех сторон состоится позже.

Тем временем 14 апреля пройдет заседание Совета Евролиги, где среди прочего обсудят формат соревнований на сезон-2026/27. Возможность сотрудничества с НБА остается одной из ключевых тем.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
