Макс Келлерман: «Я бы выбрал Флэгга, а не Дончича при построении команды вокруг молодого игрока»

Макс Келлерман заявил, что при построении команды вокруг молодого игрока он предпочел бы Купера Флэгга Луке Дончичу.
«Я бы выбрал Купера Флэгга вместо Дончича. Мне нравится его стиль игры. Лука – более сильный плеймейкер, но он не является защитником высокого уровня.
Купер – отличный игрок. Он из тех, кто может защищаться против всех – от первой до пятой позиции. Он атлетичен и играет в стиле, который мне нравится. Он может привести команду к чемпионству и быть лучшим игроком чемпионской команды. Я бы сказал, что он лучший тинейджер со времен Леброна», – сказал телеведущий в подкасте Game Over.
В своем дебютном сезоне в НБА Флэгг набирает в среднем 21,2 очка, 6,6 подбора и 4,5 передачи за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
18 комментариев
Дайте мне Игудалу
Да все бы выбрали Флэгга. Лука ведь уже не молодой игрок. Он бы ещё с Леброном сравнил
Простите, а кто такой Макс Келлерман?
Телеведущий, если прочитать новость
Даже с такой защитой Луке и Далласу не помешало пройти в финал
