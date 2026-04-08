Энтони Дэвис и Трэй Янг не сыграют в оставшейся части сезона

Дебют Энтони Дэвиса за «Уизардс» откладывается до следующего сезона.

Энтони Дэвис и Трэй Янг пропустят остаток регулярного сезона. Главный тренер «Вашингтона» Брайан Кифи сообщил, что оба игрока не вернутся на площадку до его завершения.

Дэвис, приобретенный у «Далласа» в дедлайн, так и не дебютировал за «Уизардс». В январе он получил повреждение связок левой руки и решил обойтись без операции, рассчитывая вернуться в этом сезоне. Кифи отметил, что клуб пытался ускорить его восстановление, но времени оказалось недостаточно.

Трэй Янг, перешедший из «Атланты», провел всего пять матчей из-за проблем со спиной, набирая 15,2 очка и 6,2 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Чейса Хьюза в соцсети X
Неожиданно!
Смешно когда они потом в районе октября начинают оперировать. Вашик уже совесть бы поимел, пиков не дают высоких не просто так, а рекордов штампуют и штампует. Уже даже Шарлотт улетел на световые годы)
2 пик был в позапрошлом году. у вас что, память как у золотых рыбок, буквально?)
Детройт тоже рекорды штамповал еще сезон назад
В позапрошлом драфт что-ли был? По объявлению набрали. А так конечно поднимайтесь кто против? Как Оклахома -73 не пробили ещё и хорошо)
Осталось-то 3 игры. Неудивительно. Ждём их в следующем сезоне полными сил.
Какой сюрприз!
О какая новость, взрыв башки 😅
Шок контент 18+, детям и беременным не смотреть
Киф посмотрел на ЛАЛ и такой: ну нафиг
Интересно, Энтони Дэвис не хочет перестать мучать себя и болельщиков.
Ответ Grin of Ant
Интересно, Энтони Дэвис не хочет перестать мучать себя и болельщиков.
Себя то Дэвис как мучает? Получая кучу миллионов и лечение бесплатно? Болельщики уже тоже от него ничего не ждут
Роб Диллингэм набрал 26 очков и обновил рекорд карьеры по результативности в игре с «Уизардс»
8 апреля, 08:11Видео
Худшие тренеры НБА. Их не будет в лиге в следующем году
7 апреля, 10:08
Бэм Адебайо о тройной опеке от «Вашингтона»: «Свою работу они сделали. Я бросил шесть раз»
5 апреля, 08:08
