Энтони Дэвис и Трэй Янг не сыграют в оставшейся части сезона
Дебют Энтони Дэвиса за «Уизардс» откладывается до следующего сезона.
Энтони Дэвис и Трэй Янг пропустят остаток регулярного сезона. Главный тренер «Вашингтона» Брайан Кифи сообщил, что оба игрока не вернутся на площадку до его завершения.
Дэвис, приобретенный у «Далласа» в дедлайн, так и не дебютировал за «Уизардс». В январе он получил повреждение связок левой руки и решил обойтись без операции, рассчитывая вернуться в этом сезоне. Кифи отметил, что клуб пытался ускорить его восстановление, но времени оказалось недостаточно.
Трэй Янг, перешедший из «Атланты», провел всего пять матчей из-за проблем со спиной, набирая 15,2 очка и 6,2 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
