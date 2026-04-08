  • НБА представила три предложения по борьбе с «танкингом», ни одно из которых не получило поддержки
15

НБА намерена бороться с «танкингом», но предложенные реформы пока не находят поддержки у клубов. На недавнем заседании Совета управляющих лига представила три варианта изменений в драфт-лотерее, однако ни один из них не вызвал особого одобрения.

Комиссионер Адам Сильвер хотел бы ввести новые правила уже к следующему сезону, но среди команд нет даже единого мнения о том, представляет ли «танкинг» реальную проблему. Одни клубы считают намеренное ухудшение результатов лучшим способом построить будущий успех, другие – что это создат губительную культуру поражений.

Сильвер настаивает на изменениях, утверждая, что они необходимы для сохранения успешности лиги. Окончательное решение остается за владельцами клубов, которые должны будут проголосовать за любые реформы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Первое правило танкинга - никому не говорить о танкинге
Смешно когда годами команды танкисты на большом рынке. Никс десятилетиями в клоаке был, теперь Чикаго, Вашик, Бруклин, Сакраменто.. эти голосовать не будут ни за какие изменения)
