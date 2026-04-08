Эван Фурнье пропустит игру с «Хапоэлем Тель-Авив»

«Олимпиакос» потерял Эвана Фурнье перед матчем с «Хапоэлем».

«Олимпиакос » столкнулся с кадровыми потерями перед выездным матчем 37-го тура Евролиги против «Хапоэля Тель-Авив », который состоится 9 апреля в Софии.

Как сообщает Sport24, защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье не полетел с командой из-за проблем с желудком. Помимо него, встречу также пропустят Яннулис Ларендзакис, Монте Моррис и Тайрик Джонс .

Греческий клуб подходит к игре в статусе лидера Евролиги с результатом 24-12.

В нынешнем розыгрыше Фурнье набирает в среднем 11,1 очка, 2,8 передачи и 1,7 подбора, реализуя 35,1% бросков из-за дуги.