Эван Фурнье пропустит игру с «Хапоэлем Тель-Авив»
«Олимпиакос» потерял Эвана Фурнье перед матчем с «Хапоэлем».
«Олимпиакос» столкнулся с кадровыми потерями перед выездным матчем 37-го тура Евролиги против «Хапоэля Тель-Авив», который состоится 9 апреля в Софии.
Как сообщает Sport24, защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье не полетел с командой из-за проблем с желудком. Помимо него, встречу также пропустят Яннулис Ларендзакис, Монте Моррис и Тайрик Джонс.
Греческий клуб подходит к игре в статусе лидера Евролиги с результатом 24-12.
В нынешнем розыгрыше Фурнье набирает в среднем 11,1 очка, 2,8 передачи и 1,7 подбора, реализуя 35,1% бросков из-за дуги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
