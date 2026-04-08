Кэмерон Джонсон о встрече со «Сперс»: «Абсолютное ощущение плей-офф. Шахматный матч и энергетика на арене»

Кэмерон Джонсон прокомментировал один из лучших матчей «регулярки».

«Денвер » обыграл «Сан-Антонио » в овертайме (136:134) в конце прошлой недели. Команды встретятся еще раз в финальном туре «регулярки».

«Абсолютное ощущение плей-офф. Зрители, настрой «Сан-Антонио», наши усилия. Шахматный матч, которого ждешь от плей-офф. Смены защитных схем, опеки. Комбинаций состава.

Они ставили Вембаньяму строго на Йокича , позволяли ему свободно двигаться по площадке, работать на подстраховке. Постоянная адаптация.

В целом было очень здорово. Энергетика на арене будоражила», – поделился форвард Кэмерон Джонсон .