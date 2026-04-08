Кэмерон Джонсон о встрече со «Сперс»: «Абсолютное ощущение плей-офф. Шахматный матч и энергетика на арене»
Кэмерон Джонсон прокомментировал один из лучших матчей «регулярки».
«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» в овертайме (136:134) в конце прошлой недели. Команды встретятся еще раз в финальном туре «регулярки».
«Абсолютное ощущение плей-офф. Зрители, настрой «Сан-Антонио», наши усилия. Шахматный матч, которого ждешь от плей-офф. Смены защитных схем, опеки. Комбинаций состава.
Они ставили Вембаньяму строго на Йокича, позволяли ему свободно двигаться по площадке, работать на подстраховке. Постоянная адаптация.
В целом было очень здорово. Энергетика на арене будоражила», – поделился форвард Кэмерон Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Матч вообще отличный был, не жалел, что посмотрел, хоть и в записе. Джонсона очень уж комментатор принижал, однако по итогу матча был хорош
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем