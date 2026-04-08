Участие Шэйдона Шарпа в игре со «Сперс» «под сомнением», защитник «Портленда» выбыл из строя в начале февраля

Шэйдон Шарп близок к возвращению в состав.

Защитник «Блэйзерс» Шэйдон Шарп не играет с 6 февраля из-за стрессового перелома. На прошлой неделе главный тренер Тьяго Сплиттер заявлял, что баскетболист еще не проводит полноценные тренировки, но перед матчем со «Сперс» Шарп попал в заявку со статусом «под сомнением».

У «Портленда » остаются еще 3 игры. Команда продолжает борьбу за 8-е место и двойные шансы в плей-ин. В последних 10 играх коллектив одержал 7 побед.

Шарп отыграл 48 матчей в этом сезоне, набирая 21,4 очка, 4,4 подбора, 2,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем.