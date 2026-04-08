Лучший тренер Евролиги-2009 Душко Вуйошевич ушел из жизни в возрасте 67 лет
Душко Вуйошевич умер в 67 лет.
67-летний сербский главный тренер Душко Вуйошевич ушел из жизни в возрасте 67 лет.
В прошлом месяце специалист попал в больницу из-за проблем с сердцем и почками. Вуйошевич много лет страдал из-за проблем, связанных с диабетом.
Сербский специалист был признан лучшим главным тренером Евролиги в 2009 году во время работы с «Партизаном». Именно с этим клубом связаны наиболее яркие периоды работы специалиста.
Вуйошевич ненадолго приходил в ЦСКА в 2010 году, однако быстро расстался с российской командой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Nova Sport
2 комментария
Покойся с миром Душко. Легенда Партизана, умудрился ещё не зная английского построить такую карьеру иначе бы получилось и в ЦСКА и везде вообще.
Отправился помогать Ивковичу🙏
