Лучший тренер Евролиги-2009 Душко Вуйошевич ушел из жизни в возрасте 67 лет

Душко Вуйошевич умер в 67 лет.

67-летний сербский главный тренер Душко Вуйошевич ушел из жизни в возрасте 67 лет.

В прошлом месяце специалист попал в больницу из-за проблем с сердцем и почками. Вуйошевич много лет страдал из-за проблем, связанных с диабетом.

Сербский специалист был признан лучшим главным тренером Евролиги в 2009 году во время работы с «Партизаном». Именно с этим клубом связаны наиболее яркие периоды работы специалиста.

Вуйошевич ненадолго приходил в ЦСКА в 2010 году, однако быстро расстался с российской командой.