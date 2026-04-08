«Конечно». Новые владельцы «Блэйзерс» подтвердили, что клуб останется в Портленде

«Блэйзерс» больше не угрожает переезд в другой город.

Теоретическая возможность смены места дислокации беспокоила болельщиков «Портленда» в процессе смены владельца. Члены инвестиционной группы успокоили фанатов после завершения переговоров по финансированию реновации арены клуба. Город и штат обязались принять участие в формировании бюджета проекта.

«Конечно», – заявил управляющий Том Дандон на прямой вопрос, останется ли команда в городе.

Живущий в Портленде Шил Тайл является совладельцем клуба и альтернативным управляющим.

«Том не стал бы предлагать мне присоединиться к этой сделке, если бы идея с переездом стояла на повестке. Хочу, чтобы все знали, что мы очень оптимистично настроены. Встречались с мэром. Штат тоже проделал великолепную работу. Мы идем полным ходом», – поделился Тайл.