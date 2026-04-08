Джо Маззулла: «Тренер не сможет сделать ничего, если у него нет подходящих игроков»

Джо Маззулла скромно отреагировал на похвалу Янниса Адетокумбо.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо высоко оценил работу главного тренера «Бостона» Джо Маззуллы. В его словах увидели упрек Доку Риверсу.

Маззулла уклончиво прокомментировал похвалу игрока.

«Он великолепный баскетболист. Но моя реакция была – тренер не сможет сделать ничего, если у него нет подходящих игроков.

Я это часто повторяю, но все именно настолько просто. Самый большой подарок для тренера, особенно в НБА, – коллектив игроков с высоким соревновательным духом, стремлением к победам и желанием развиваться. Все начинается с этого. Такая у меня реакция», – заключил специалист.