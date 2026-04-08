  • Эй Джей Дибанца лидирует, Дариус Эйкафф – в Топ-5 в прогнозе Bleacher Report на драфт НБА после «Мартовского безумия»
Эй Джей Дибанца лидирует, Дариус Эйкафф – в Топ-5 в прогнозе Bleacher Report на драфт НБА после «Мартовского безумия»

Bleacher Report представил новый прогноз на драфт НБА.

После завершения турнира NCAA Bleacher Report представил свой прогноз на драфт-2026 НБА. Из трех фаворитов дальше всех прошел форвард Кэмерон Бузер с Дьюком, но это не сделало его лидером.

Форвард Эй Джей Дибанца выбыл на ранней стадии, но набрал 35 очков в своей последней игре и стал лидером сезона по результативности. 

Разыгрывающий Арканзаса Дариус Эйкафф набирал 27,8 очка и 6,7 передачи в среднем. Его продуктивность в атаке, по мнению экспертов, может нивелировать недостаток габаритов (191 см), атлетизма и защитных способностей.

Топ-5 по версии Bleacher Report:

  1. Эй Джей Дибанца (форвард);

  2. Даррин Питерсон (защитник);

  3. Кэмерон Бузер (форвард);

  4. Калеб Уилсон (форвард);

  5. Дариус Эйкафф (защитник).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
быстрее бы обзор новичков драфта....
быстрее бы обзор новичков драфта....
Т.е плэй-офф нсаа вообще ничего не поменял
Т.е плэй-офф нсаа вообще ничего не поменял
в топ 5 да, а дальше поменял
1. Дыбанца
2. Бузер
3. Питерсон
