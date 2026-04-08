Эй Джей Дибанца лидирует, Дариус Эйкафф – в Топ-5 в прогнозе Bleacher Report на драфт НБА после «Мартовского безумия»
Bleacher Report представил новый прогноз на драфт НБА.
После завершения турнира NCAA Bleacher Report представил свой прогноз на драфт-2026 НБА. Из трех фаворитов дальше всех прошел форвард Кэмерон Бузер с Дьюком, но это не сделало его лидером.
Форвард Эй Джей Дибанца выбыл на ранней стадии, но набрал 35 очков в своей последней игре и стал лидером сезона по результативности.
Разыгрывающий Арканзаса Дариус Эйкафф набирал 27,8 очка и 6,7 передачи в среднем. Его продуктивность в атаке, по мнению экспертов, может нивелировать недостаток габаритов (191 см), атлетизма и защитных способностей.
Топ-5 по версии Bleacher Report:
Эй Джей Дибанца (форвард);
Даррин Питерсон (защитник);
Кэмерон Бузер (форвард);
Калеб Уилсон (форвард);
Дариус Эйкафф (защитник).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
