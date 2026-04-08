Защитник Майкел Браун (9-й по версии ESPN) заявил об участии в драфте НБА

Майкел Браун вышел на драфт-2026 НБА.

20-летний защитник Луисвилла Майкел Браун (196 см) объявил об участии в драфте-2026 НБА.

Браун идет 9-м в прогнозе ESPN.

Защитник набирал 18,2 очка, 4,7 передачи и 3,3 подбора в 21 матче в свой первый сезон на студенческом уровне.

«Оказаться в этом положении было моей мечтой. Ребенок во мне пищит от восторга, зная, что у меня будет возможность поиграть на высшем уровне», – заключил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
