Защитник Майкел Браун (9-й по версии ESPN) заявил об участии в драфте НБА
Майкел Браун вышел на драфт-2026 НБА.
20-летний защитник Луисвилла Майкел Браун (196 см) объявил об участии в драфте-2026 НБА.
Браун идет 9-м в прогнозе ESPN.
Защитник набирал 18,2 очка, 4,7 передачи и 3,3 подбора в 21 матче в свой первый сезон на студенческом уровне.
«Оказаться в этом положении было моей мечтой. Ребенок во мне пищит от восторга, зная, что у меня будет возможность поиграть на высшем уровне», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Материалы по теме
Рекомендуем
