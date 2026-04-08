«Гран-Канария» рассталась с главным тренером Якой Лаковичем
47-летний словенский главный тренер Яка Лакович руководил «Гран-Канарией» с лета 2022 года. При нем клуб выиграл Еврокубок-2023 и три раза выходил в плей-офф ACB.
Сейчас команда идет на 15-м месте в чемпионате Испании с результатом 7-18.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Виктор Гарсия.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Гран-Канарии»
