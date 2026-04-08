Хавьер Паскуаль после поражения от «Панатинаикоса»: «Когда сезон закончится, придет время для обсуждений и объяснений. Пока постараюсь оставаться хладнокровным»

Хавьер Паскуаль обрисовал ситуацию в «Барселоне».

Хавьер Паскуаль принял руководство «Барселоной» в нынешнем сезоне. Команда, успешно начавшая выступление под его руководством, все чаще испытывает проблемы ближе к концу «регулярки».

В Евролиге клуб проиграл два матча подряд. «Панатинаикос » крупно победил испанцев со счетом 93:79.

«Они были гораздо лучше. Полный провал до финальной сирены. Одна из трех худших игр за мое время здесь вместе с матчами против «Монако» и «Реала». Они похожи, мы отстаем и сдаемся.

Не хочу говорить об общей картине, чувствую себя полностью ответственным за это позорное выступление. Оно на мне. Когда сезон завершится, придет время для обсуждений и объяснений. Пока постараюсь оставаться хладнокровным. Попробую убедиться, что все на одной волне. Потом мы оценим ситуацию.

Команде надо выйти за рамки нынешних возможностей. Это выступление разочаровывает. Команда перестала в себя верить», – заключил Паскуаль.