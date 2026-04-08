Эргин Атаман: «Если бы мы играли на стадионе с 80000 мест, все они были бы проданы»

Эргин Атаман прокомментировал бюджет «Панатинаикоса».

Главный тренер «Пао» Эргин Атаман не видит проблем в трансферной политике клуба из-за стабильной финансовой ситуации.

«У нас никаких проблем с бюджетом. На прошлой неделе продали 15000 абонементов за 3 дня. Если бы мы выступали на футбольном стадионе с 80000 мест, они все были бы проданы.

У нашего клуба сбалансированный бюджет. Билеты, спонсоры, владелец четко управляет ситуацией и мотивацией. В этом сезоне мы вовремя подписали Найджела Хэйс-Дэвиса, который нам поможет. Но главным стало возвращение Матиаса Лессора», – заключил турок.