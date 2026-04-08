Давис Бертанс: «Завершу карьеру в качестве игрока «Дубая»

Давис Бертанс обрисовал планы на остаток игровой карьеры.

33-летний латвийский форвард Давис Бертанс продлил контракт с «Дубаем» в марте. Бертанс набирает 7,8 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи за 18,5 минуты в среднем в Евролиге.

«Их право не разглашать длительность контракта. Но могу гарантировать, что я завершу карьеру в качестве игрока «Дубая».

Моей семье нравится город. Нам нравится город и клуб. Это правильный выбор.

Два года назад, когда я завершил с НБА, я был готов к разным вариантам в Евролиге. Но ростеры у всех были заполнены. Принял решение отправиться в Дубай, помочь развивать команду, строить культуру с учетом моего опыта в Евролиге и НБА.

Предложений из «Жальгириса» не было. Никаких вариантов. Я бы их рассмотрел», – рассказал баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Таких в Дубае не любят. Дубай всё же свободен от расизма в отличии от родины этого товарища.
