Давис Бертанс: «Завершу карьеру в качестве игрока «Дубая»
Давис Бертанс обрисовал планы на остаток игровой карьеры.
33-летний латвийский форвард Давис Бертанс продлил контракт с «Дубаем» в марте. Бертанс набирает 7,8 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи за 18,5 минуты в среднем в Евролиге.
«Их право не разглашать длительность контракта. Но могу гарантировать, что я завершу карьеру в качестве игрока «Дубая».
Моей семье нравится город. Нам нравится город и клуб. Это правильный выбор.
Два года назад, когда я завершил с НБА, я был готов к разным вариантам в Евролиге. Но ростеры у всех были заполнены. Принял решение отправиться в Дубай, помочь развивать команду, строить культуру с учетом моего опыта в Евролиге и НБА.
Предложений из «Жальгириса» не было. Никаких вариантов. Я бы их рассмотрел», – рассказал баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Таких в Дубае не любят. Дубай всё же свободен от расизма в отличии от родины этого товарища.
