Даг Макдермотт по указанию тренера сфолил на Сете Карри в клатче при лидерстве в счете

«Кингз» продолжают борьбу за место в Топ-3 лотереи драфта.

«Сакраменто » занимает 26-е место (21-59) в таблице регулярного чемпионата, но продолжает надеяться попасть в тройку команд с лучшими шансами на драфте-2026 НБА .

В матче с «Голден Стэйт » «Кингз» были впереди за 3 минуты до конца (101:100). По указанию главного тренера Дага Кристи форвард Даг Макдермотт сфолил на защитнике Сете Карри без мяча. Карри реализует 86,4% штрафных бросков по карьере.

«Кингз» уступили в матче – 105:110.