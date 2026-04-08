Даг Макдермотт по указанию тренера сфолил на Сете Карри в клатче при лидерстве в счете
«Кингз» продолжают борьбу за место в Топ-3 лотереи драфта.
«Сакраменто» занимает 26-е место (21-59) в таблице регулярного чемпионата, но продолжает надеяться попасть в тройку команд с лучшими шансами на драфте-2026 НБА.
В матче с «Голден Стэйт» «Кингз» были впереди за 3 минуты до конца (101:100). По указанию главного тренера Дага Кристи форвард Даг Макдермотт сфолил на защитнике Сете Карри без мяча. Карри реализует 86,4% штрафных бросков по карьере.
«Кингз» уступили в матче – 105:110.
За высокий пик борьба посерьезней чем за зону ПО:)
Пытались честно проиграть, но соперник слишком слабый
ПТБ вон тоже старался, благо в 4 четверти получилось слить слабым)
Ладно, болельщики привыкли уже к этому, к сожалению. Но каково самим игрокам в этом шапито участвовать? Ведь команда постоянно обновляется. Приходят новые игроки. Почему не устроить бойкот и не выходить на матчи или типа того? Или есть страх остаться без контрактов? Просто вот конкретно у Сакраменто какая стратегия? Не думаю, что они как Буллз собирают бабки просто на имени. Или что это большой город, как Нью-Йорк. Или тут играют интересные молодые игроки, за которыми хочется следить, как Купер в Далласе, например. Вот чего они хотят? Куда они идут?
Конечно все боятся за своё место в лиге. Кому нужен такой работник, который в случае чего будет воевать против тебя. А у Сакраменто очевидно текущая стратегия поймать на сильном драфте нового франчайз игрока, ведь предыдущего они отдали в САС по его просьбе.
... С таким владельцем- не удивительно.
какая же НБА крутая лига. всем нужно брать её в пример
Странное видео, ведь на этом фоле Сет второй-то штрафной не забил ))
Зачем такой цирк устраивать, если можно было изначально слить рывок какой нибудь в 10-15 очков и спокойно доиграть матч , а не упираться и в конце выдумывать такое шапито ?
Я уж думал победят, хорошо что одумались
Молодцы Даги! Оба)
Готовый штраф за танкинг ?
Парни , кто в теме этого танкинга - 3 худшие команды разыграют типа 1 номер драфта в лотерее ? Как это работает ? Или у кого больше всех поражении , тот и будет выбирать первым ?
У худших трех - лучшие шансы по 14% на первое место. У Сакров сейчас 11,5.
