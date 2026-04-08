Трент Фрэйзер: «Россия – одно из самых красивых мест, где я когда-либо был»

Трент Фрэйзер рассказал об отношении к России.

Разыгрывающий Трент Фрэйзер проводит 4-й сезон в Лиге ВТБ в составе «Зенита ». Игрок хочет выступать за сборную России.

«Представлять сборную – это большая честь. Особенно такие большие команды, как Россия. Все-таки в национальных командах собраны лучшие игроки страны. Поэтому если ты получаешь приглашение, то, значит, ты имеешь определенный уровень. Это огромная возможность отблагодарить страну за гостеприимство, порадовать многочисленных болельщиков.

Российский баскетбол развивается, могу назвать много русских игроков экстра-класса. Да, многие пока не знают их имен. Но когда придет время, станет очевидно, насколько сильны эти баскетболисты.

Очень люблю Санкт-Петербург – он красивый и спокойный, это мне по душе. Екатеринбург тоже очень симпатичный: когда мы туда приезжаем, там действительно здорово прогуляться. Еще, конечно, Москва и Казань – там тоже хорошо.

[В России] холодно, красиво, поразительно. Под «поразительно» я имею в виду вот что: многие за пределами страны представляют Россию каким-то безумным местом, судя по тому, что видят в новостях. Но когда приезжаешь сюда, оказывается, что здесь очень красиво. Люди добрые, города прекрасные. Это совершенно другой опыт, и мне хотелось бы, чтобы больше людей узнали об этом. Россия на самом деле – одно из самых красивых мест, где я когда-либо был», – поделился защитник.