Роб Диллингэм набрал 26 очков и обновил рекорд карьеры по результативности в игре с «Уизардс»

Роб Диллингэм привел «Чикаго» к победе над «Вашингтоном».

Роб Диллингэм установил новый личные рекорды по результативности и трехочковым в НБА. 8-й номер драфта-2024 проводит второй сезон в лиге, теперь в «Чикаго» после перехода из «Миннесоты».

Предыдущим лучшим результатом разыгрывающего были 19 очков.

Диллингэм набрал 26 очков за 27 минут со скамейки в победной игре с «Вашингтоном» (129:98). Защитник реализовал 9 из 15 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 3 из 4 с линии. В его активе также 7 подборов и 2 перехвата.