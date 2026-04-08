Трент Фрэйзер: «На кону трофей, это всегда важно. Сейчас наш главный приоритет – внутрисезонный кубок»

Трент Фрэйзер готов к борьбе в «Финале четырех» Winline Basket Cup.

«Зенит» вышел в «Финал четырех» внутрисезонного кубка Лиги ВТБ, который пройдет в Санкт-Петербурге. В полуфинале хозяева сыграют с ЦСКА.

«Сейчас мы – совершенно другая команда по сравнению с тем матчем за Суперкубок в Белграде. Как я уже говорил, у нас было много взлетов и падений, но за последние месяцы мы сплотились, выросли вместе. И, думаю, в психологическом плане мы стали единым коллективом. Для победы же над ЦСКА потребуется 40 минут максимальной концентрации. Игра будет очень напряженной, мы знаем, насколько хороши лидеры соперников. Нужно быть готовыми выдержать их удары, быть готовыми бороться в каждом владении и играть на пределе. Очень надеюсь, что наши болельщики будут гнать нас вперед.

Когда на кону трофей, это всегда очень важно. Любой игрок хочет выиграть титул, особенно когда до итогового успеха осталось одержать две победы. Сейчас наш главный приоритет – внутрисезонный кубок. Хочется оставить этот трофей в Санкт-Петербурге. Три года назад мы не смогли забрать Кубок России в домашнем «Финале четырех». Теперь у нас есть возможность вернуть долг болельщикам. После этого мы вновь переключимся на Единую лигу, где мы также хотим выиграть трофей. Мы очень мотивированы и готовы сотворить историю», – поделился ожиданиями разыгрывающий Трент Фрэйзер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
