Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. 28 очков Ольги Фролкиной помогли «Динамо Курск» обыграть «Нику» и завершить серию
Сегодня в рамках второго раунда женской Премьер-лиги прошли 5 матчей.
Курское «Динамо» победило «Нику» из Сыктывкара благодаря 28 очкам Ольги Фролкиной и вышло в финал
Женщины
Премьер-лига
1/2 финала (до 3 побед)
Ника – Динамо Курск – 77:86 (23:25, 20:15, 20:22, 17:24)
НИКА: Мусина (24 + 10 подборов), Логунова (16), Левченко (13), Хендерсон (12 + 9 передач).
ДИНАМО К: Фролкина (28), Линскенс (20 + 11 подборов). Репникова (9).
8 апреля. 18.00
Динамо Курск выиграло серию – 3-0.
За 5-8 места
Динамо Москва – Енисей – 86:67 (25:17, 25:16, 23:12, 13:22)
8 апреля. 15.00
Спарта энд К – МБА – 63:67 (18:19, 15:16, 11:16, 19:16)
8 апреля. 18.00
Положение команд: Динамо Москва – 1-0, МБА – 1-0, Спарта энд К – 0-1, Енисей – 0-1.
За 9-12 места
Нефтяник – Динамо Новосибирск – 70:59 (17:16, 16:11, 19:13, 18:19)
8 апреля. 12.00
Энергия – Самара – 72:79 (12:19, 23:29, 18:19, 19:12)
8 апреля. 15.00
Положение команд: Нефтяник – 4-2, Самара – 4-2, Энергия – 3-3, Динамо Новосибирск – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
