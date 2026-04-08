Единая лига ВТБ. 30 очков Андрея Зубкова помогли МБА-МАИ победить «Пари НН», «Бетсити Парма» победила «Самару»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
Андрей Зубков набрал 30 очков и помог МБА-МАИ обыграть «Пари НН». «Бетсити Парма» одержала победу над «Самарой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 34-3, УНИКС – 31-6, Зенит – 27-11, Локомотив-Кубань – 24-13, Бетсити Парма – 21-17, МБА-МАИ – 17-20, Уралмаш – 17-21, Енисей – 14-22, Пари Нижний Новгород – 11-25, Автодор – 6-31, Самара – 2-35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем