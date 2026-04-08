Кавай Ленард набрал 34 очка (6 из 10 из-за дуги) в победной игре с «Далласом»

Кавай Ленард привел «Клипперс» к очередной победе.

«Клипперс » удеживают 8-ю строчку в регулярном чемпионате (41-38). Команда уверенно обыграла «Даллас » в домашней встрече.

Самым результативным в матче стал форвард Кавай Ленард .

В его активе 34 очка при 11 точных из 19 бросков с игры, 6 из 10 из-за дуги и 6 из 9 с линии.

Лидер «Мэверикс» форвард Купер Флэгг ответил 25 очками (9 из 25 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 9 подборами и 1 блок-шотом.