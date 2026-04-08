Кавай Ленард набрал 34 очка (6 из 10 из-за дуги) в победной игре с «Далласом»
Кавай Ленард привел «Клипперс» к очередной победе.
«Клипперс» удеживают 8-ю строчку в регулярном чемпионате (41-38). Команда уверенно обыграла «Даллас» в домашней встрече.
Самым результативным в матче стал форвард Кавай Ленард.
В его активе 34 очка при 11 точных из 19 бросков с игры, 6 из 10 из-за дуги и 6 из 9 с линии.
Лидер «Мэверикс» форвард Купер Флэгг ответил 25 очками (9 из 25 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 9 подборами и 1 блок-шотом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какое все-таки эстетическое удовльствие доставляет наблюдать за игрой Кавая: все эти паузы, подшагивания, тайминги действий, убойный бросок, игра в контакте. Такое ощущение, что соперник никогда не знает, когда Кавай пойдет в проход, а когда бросит, а ты как зритель видишь, что он сделал все в нужный момент. Удивительное чувство нужного действия в нужный момент
Все так. Но на мой взгляд у него нет какой то грациозности в броске. Мне по душе больше релиз Дюранта и прости Монта Элиса)
Наоборот, очень красивый релиз, траектория не такая правильная как у Карри, но точнехонько в цель летит. Ну и эстетика броска против Филы была даже лучше Джордановской
Завтра важный матч с OKC, будет интересно посмотреть дадут ли Каваю и Гарлэнду играть.
... Как вариант- посоветоваться с Д. Д. Реддиком.
С турнирной точки зрения он не столь важен — Финикс за горизонтом, а над Портлендом достаточно победы в очной встрече. Но с моральной точки зрения — победа над Окоахомой окрылит лучше ред булла
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем