Скип Бэйлесс считает, что Леброн уклонился от участия в матче с «Тандер»
Скип Бэйлесс обвинил Леброна в боязни играть против сильного соперника.
Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс осознанно избежал повторной встречи с «Тандер».
Недавно калифорнийцы уступили «Оклахоме» 43 очка, потеряв при этом Луку Дончича и Остина Ривза на длительный срок. Во вторник Джеймс не вышел на очередную игру с действующими чемпионами («-36») ради «профилактики повреждения стопы».
«Да он просто сказал: «Ни за что на свете не выйду играть против ЭТИХ ПАРНЕЙ без Луки, Остина и Маркуса. Вы меня за сумасшедшего принимаете?» – написал журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Не люблю его, но в таких вещах обвинять-язык не повернётся. Наоборот, вышел бы- сказал бы что дурак.