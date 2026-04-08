Скип Бэйлесс считает, что Леброн уклонился от участия в матче с «Тандер»

Скип Бэйлесс обвинил Леброна в боязни играть против сильного соперника.

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс осознанно избежал повторной встречи с «Тандер».

Недавно калифорнийцы уступили «Оклахоме» 43 очка, потеряв при этом Луку Дончича и Остина Ривза на длительный срок. Во вторник Джеймс не вышел на очередную игру с действующими чемпионами («-36») ради «профилактики повреждения стопы».

«Да он просто сказал: «Ни за что на свете не выйду играть против ЭТИХ ПАРНЕЙ без Луки, Остина и Маркуса. Вы меня за сумасшедшего принимаете?» – написал журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Напишешь Скип прав, заминусуют , напишешь неправ и накидывает на Деда, тоже заминусуют )))
Ты прав)))))
Напишите уже что-нибудь, а то просто так минус поставим 😁
Стратегически это верно. Дед остался один лидер в команде. Тандер их вынес бы, что с ним, что без него. Поэтому в его участии смысла ноль, лучше экономить силы на первый раунд.
И здоровье. Не мальчик всё-таки.
Не люблю его, но в таких вещах обвинять-язык не повернётся. Наоборот, вышел бы- сказал бы что дурак.
Все правильно сделали. Стоит беречь 41летнего ветерана от встречи с дёртом, а то есть шанс вообще в ПО остаться без ведущих игру людей.
Лучше бы Дончич и Ривз уклонились от предыдущего матча с "Тандер".
И дальше что ? Разве Леброн не полностью прав в данной ситуации ?
Когда Леброн закончит, кого будет хейтить Скип?
Давно Скипа слышно не было - и лучше бы не было дальше, ну совсем чушь сморозил на сей раз.
А какой смысл нагружать своего лидера если итак был понятен результат? Нет главных звезд, нет ключевого игрока обороны, типичный старпер Бэйлесс
... В любом случае Джеймс в плюсе.
Глупый менеджмент уже загнал Дончича в больничку, отлетел Ривз, хоть деда пожалеть перед ПО решили.
