Скип Бэйлесс считает, что Леброн уклонился от участия в матче с «Тандер»

Скип Бэйлесс обвинил Леброна в боязни играть против сильного соперника.

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс осознанно избежал повторной встречи с «Тандер».

Недавно калифорнийцы уступили «Оклахоме» 43 очка, потеряв при этом Луку Дончича и Остина Ривза на длительный срок. Во вторник Джеймс не вышел на очередную игру с действующими чемпионами («-36») ради «профилактики повреждения стопы».

«Да он просто сказал: «Ни за что на свете не выйду играть против ЭТИХ ПАРНЕЙ без Луки, Остина и Маркуса. Вы меня за сумасшедшего принимаете?» – написал журналист.