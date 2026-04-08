  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Илона Корстин о победе ЦСКА в регулярном чемпионате: «Весь сезон они показывают командный баскетбол высокого качества»
0

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала сильные стороны ЦСКА, который во вторник досрочно стал победителем регулярного чемпионата.

«Поздравляю ЦСКА с победой в регулярном чемпионате. На протяжении сезона армейцы демонстрируют командный баскетбол высокого качества, играют стабильно. Заметно хорошее взаимодействие и взаимопонимание между главным тренером и игроками, четкое исполнение командой всех тактических схем и планов на матч.

Игра во вторник не была показательной. Предыдущие матчи с «Локомотивом» у ЦСКА были более напряженные. В первой четверти в счете вел «Локо», но потом все поменялось, и ЦСКА благодаря командной игре, преимуществу на подборе и дальним броскам, захватил инициативу и довел матч до уверенной победы.

Было приятно видеть, что несмотря на будний день на матч пришло много зрителей. Хочу отметить по‑спортивному приятную атмосферу на арене.

Так же хочу обратить внимание на то, что в «Локомотиве» ряд молодых игроков получили много игрового времени. Видна хорошая работа академии «Локо». Радует, что у нас есть перспективная молодежь, которая проявляет себя в основном чемпионате.

Но регулярный сезон - это только промежуточный этап в Единой лиге, все самое интересное впереди. В плей‑офф выходят восемь команд, и у каждой из них есть шанс пройти дальше и побороться за чемпионство», – рассказала Корстин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoИлона Корстин
logoЛокомотив-Кубань
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
