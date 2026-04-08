35+9 от Джейлена Брауна помогли «Бостону» обыграть «Шарлотт»

Джейлен Браун привел «Селтикс» к 4-й победе подряд.

«Бостон » обыграл «Шарлотт » на своей площадке – 113:102.

Самым результативным в составе команды стал защитник Джейлен Браун . На его счету 35 очков, 9 подборов, 3 передачи при 5 потерях, 1 перехват и 1 блок-шот. Браун реализовал 13 из 29 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

Форвард Джейсон Тейтум добавил 23 очка, 5 подборов и 4 передачи.

Со стороны «Хорнетс» выделился разыгрывающий Ламело Болл . У него 36 очков (12 из 24 с игры, 6 из 15 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 5 подборов и 6 передач на 4 потери.