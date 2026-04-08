Джей Джей Редик о концовке регулярки: «Вопрос посева в плей-офф, вероятно, отпал. Надо просто выяснить, кто сможет играть за нас в плей-офф»
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик озвучил цели команды на концовку регулярного чемпионата на фоне потери из-за травм звездных Луки Дончича и Остина Ривза.
«Нам нужно справляться с ситуацией, в которой мы оказались. Это уникальная история, и сейчас мы должны подготовить нашу команду, тот состав, который у нас есть, к игре в плей-офф. Именно такой у нас подход к последним матчам регулярного чемпионата, именно так мы подходим к следующей неделе, за которой последует первый матч серии первого раунда плей-офф.
Как я уже сказал, нам нужно выяснить, кто сможет играть за нас в плей-офф. Сейчас именно это имеет значение. Вопрос посева, вероятно, после игры с «Оклахома-Сити» отпал», – констатировал Редик.
Калифорнийцы (50-29) после трех поражений подряд пропустили на 3-е место в Западной конференции «Денвер» (51-28).
