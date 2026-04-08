  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джей Джей Редик о концовке регулярки: «Вопрос посева в плей-офф, вероятно, отпал. Надо просто выяснить, кто сможет играть за нас в плей-офф»
20

Джей Джей Редик о концовке регулярки: «Вопрос посева в плей-офф, вероятно, отпал. Надо просто выяснить, кто сможет играть за нас в плей-офф»

Тренер «Лейкерс» обозначил задачи ослабленной команды на конец регулярки.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик озвучил цели команды на концовку регулярного чемпионата на фоне потери из-за травм звездных Луки Дончича и Остина Ривза.

«Нам нужно справляться с ситуацией, в которой мы оказались. Это уникальная история, и сейчас мы должны подготовить нашу команду, тот состав, который у нас есть, к игре в плей-офф. Именно такой у нас подход к последним матчам регулярного чемпионата, именно так мы подходим к следующей неделе, за которой последует первый матч серии первого раунда плей-офф.

Как я уже сказал, нам нужно выяснить, кто сможет играть за нас в плей-офф. Сейчас именно это имеет значение. Вопрос посева, вероятно, после игры с «Оклахома-Сити» отпал», – констатировал Редик.

Калифорнийцы (50-29) после трех поражений подряд пропустили на 3-е место в Западной конференции «Денвер» (51-28).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэниела Старкенда
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoЛейкерс
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отчислите уже Эйтона и подпишите старика Хоаарда. Сезон слит, так хоть на легенду посмотрим
И почему же вопрос посева отпал? 4 или 5 место? Преимущество своей площадки или нет...
Ответ ЮАГ
Да с такими Лейкерс в общем то пофигу где играть. Нам одну победу осталось добыть, чтоб от миньки не зависеть совсем, там будет все равно, хоть они все три последние возьмут. А у нас Мемфис есть, последними. Даже если 76 тые и минька упрутся, все равно Мишек должны обыграть. Если себе 4 тое заработать, тоже круто конечно, но не так чтоб прям очень нужно. Возможно, маячит второй раунд (пальцы скрещены)
Ответ TryHarden13
Второй раунд по-любому маячит.
Тем более если первый с ЛАЛами.
А тем более если с преимуществом поляны...))
Там всего 4 игры свграть да и все
Ответ Drinkinss
Разве не три?
Ответ TryHarden13
Он уже про ПО.
Ну, не скажи. Есть разница с кем играть. Денвер, Хьюстон или Минька без Эдвардса..
Ответ заблокированному пользователю
Без Дончича и Ривза не особо. Да и Минька уже просто не светит
Мдааа , явно не Фил Джексон.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем