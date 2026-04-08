Видео
0

7-й номер драфта-2025 Джеремайя Фирс набрал 40 очков в матче с «Ютой»

Джеремайя Фирс установил личный рекорд по результативности.

7-й номер драфта-2025 защитник «Нового Орлеана» Джеремайя Фирс обновил рекорд по результативности для новичков клуба. «Пеликанс» обыграли «Джаз» – 156:137.

На счету Фирса 40 очков, 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Защитник реализовал 17 из 29 бросков с игры, 1 из 7 из-за дуги и 5 из 5 с линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЮта
logoНовый Орлеан
logoДжеремайя Фирс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
